Shalisa Leming houdt marge op Jordi Lammertink en Joris Boehlé

Xanthos strandt in het zicht van de haven en moet via achterdeur derde divisie halen

Geen titel, wel nog kans op promotie. Dat was de troost voor de volleyballers van Xanthos na de kansloze missie in het kampioensduel met Pegasus 4. In sporthal Ark van Oost verloren de Zettenaren met 3-1 van de Nijmeegse concurrent, die direct een plek boekte in de derde divisie.