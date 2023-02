Shalisa Leming mag weer eens de wei in en scoort er meteen vier

met video Triathlon-at­leet Mitch Wismans sporter van het jaar in Lingewaard

HUISSEN/DOORNENBURG - Mitch Wismans (18) uit Doornenburg is zondag gekozen tot sportman van het jaar in Lingewaard. Hij kreeg de Gouden Sportster 2022 opgespeld tijdens de nieuwjaarsreceptie van voetbalvereniging Jonge Kracht in Huissen.