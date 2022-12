Slechte thuisbeurt basketballers Yoast United

BEMMEL - De basketballers van Yoast United hebben voor het eerst dit seizoen beneden peil gepresteerd. Ze verloren dinsdagavond in Bemmel met 74-93 van Aris Leeuwarden. De sleutel lag in een dramatisch tweede kwart.

Ook coach Paul Vervaeck kreeg Yoast United niet aan de praat tegen Aris Leeuwarden.

,,Vandaag waren ze er met hun hoofd niet bij”, zei coach Paul Vervaeck. ,,Ik heb in verschillende time-outs en in de rust geprobeerd ze bij de les te krijgen, maar dat is niet gelukt. Dit was de eerste keer dat ik mijn spelers zo onder hun niveau heb zien spelen. We misten simpele lay-ups en leden twintig keer balverlies.”

In het eerste kwart ging de strijd nog gelijk op: 19-19. Maar vervolgens stortte Yoast in een klap als een kaartenhuis in elkaar. En bij Aris lukte in die fase alles. In de rust was de marge al zeer groot: 33-49.

,,We hebben nog even geroken aan een herstel”, zei Vervaeck. ,,Het verschil liep terug tot elf, maar het kwam nooit meer goed. We gaan woensdag extra trainen om klaar te zijn voor de uitwedstrijd van zaterdag tegen BAL in Weert. Deze wedstrijd moet een incident blijven.”

Geen enkele speler haalde zijn niveau. Zelfs Vince Cole niet ondanks zijn 21 punten en 8 rebounds.

