Spero degradeert na spectaculair duel met titelkandidaat, GVA veilig, Angeren haalt uit

Doelman Jamie Dekkers nog niet klaar in Gendt, maar kijkt ook al vooruit naar trainers­car­riè­re in Elst

Normaal gesproken heeft keeper Jamie Dekkers van De Bataven in een wedstrijd als tegen Berghem Sport, hekkensluiter in de eerste klasse D, niet zoveel te doen, maar zondag moest hij al na een kwartier een doelpunt toelaten van Valentijn Smits van de Brabantse ploeg. Even later voorkwam Dekkers een tweede tegendoelpunt. Daarna kreeg hij het inderdaad een stuk rustiger. Uiteindelijk won de Gendtse ploeg met 3-1.