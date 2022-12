Spero haalt trainer uit eigen gelederen: Patrick de Nooijer

Chayenna Jansen buffelt als vanouds bij HV Huissen: ‘Ik speel altijd zonder angst. Dat schakel ik uit’

De handbalsters van HV Angeren versloegen in de eerste Betuwse handbalderby van het seizoen in de eerste klasse streekgenoot HV Huissen thuis met 19-15 (11-8). De derby trok zoals gewoonlijk veel publiek. De tribunes in de Gendtse sporthal Walburgen, waar Angeren de thuiswedstrijden speelt, zaten een half uur voor aanvang van de wedstrijd al afgeladen vol.

14 november