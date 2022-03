Spero-trainer krijgt rood bij ‘onverdiende’ overwinning, voetbreuk Michael van Swaaij volgende tegenslag voor RKHVV

VOETBALOVERZICHT

EERSTE KLASSE

TVC’28-RKHVV 1-1, doelpunt RKHVV: Lennart Rekmans

Het zit RKHVV op het moment niet mee. En dan hebben we het niet over het gelijke spel met 1-1 bij de nummer twee TVC’28, want dat is best een redelijk resultaat. Wel verontrustend is de voetbreuk die Michael van Swaaij deze week opliep. Hij mist zo goed als zeker de rest van de reguliere competitie.