Sportweekend: TC Bemmel wint Betuws onderonsje van Lent, HV Huissen en HV Angeren moeten beter in derby

Handbal, hockey, volleybal, dammen, tennis, en rugby in het Betuws sportoverzicht. Met dit weekend: de start van de voorjaarscompetitie in het tennis, de handballers van Huissen en Angeren weten dat het beter zal moeten in de derby, de hockeyers van Bemmel wonnen voor de derde keer op rij en t weekend. Lees het allemaal hieronder:

Ook dit weekend, basketbal: Batouwe geeft vertrouwen pal voor de play-offs nog een extra boost, Yoast United vindt zichzelf terug

HANDBAL

De handbalsters van HV Huissen en HV Angeren hadden afgelopen weekend beide een slechte generale voor de tweede derby van komende zaterdag. Huissen verloor voor de tweede keer in vijf dagen van ABS. Na de 14-18 in Huissen woensdag werd het gisteren in Bathmen 20-16 voor de Overijsselse ploeg.

Volgens coach Johann Peters was zeker het tweede verlies onnodig. ,,We stonden in de tweede helft 13-13 gelijk toen we twee strafworpen, twee break-outs én twee open kansen misten. Dat was vragen om problemen, waarna ABS een gaatje sloeg. Dat bleek de beslissing.” Iris Rasing was met vier treffers topscorer bij Huissen.

HV Angeren verloor zaterdag thuis onverwacht met 21-24 van Haarle. Dat was een tegenvaller voor coach Henk Leenders. ,,Voor de rust hadden we alles onder controle, maar in de tweede helft liep ons spel vast. We waren onder andere te laat in de verdediging met uitsluitingen tot gevolg. Gelukkig was onze keepster Lisa Neelis wel bij de les. Anders was de nederlaag nog groter uitgevallen.” ,,Ik heb de speelsters na afloop voorgehouden dat het volgende week beter moet. Anders hebben we geen kans tegen Huissen.”

HOCKEY

De hockeyers van MHC Bemmel wonnen voor de derde keer op rij in de tweede klasse. De Betuwnaren versloegen op eigen veld Gemert met 2-1, maar dat was niet het grootste nieuws.