‘Spugen’ en ‘losse armpjes’ zorgen voor oponthoud bij Angeren-Nijmegen, RKHVV zakt weg uit de top

VOETBALOVERZICHT

EERSTE KLASSE

SC Bemmel-MASV: 4-4. Doelpuntenmakers MASV: Youri Rozenboom (3) en Angelo Siep. Doelpuntenmakers SC Bemmel: Luke Roelofs (2), Brian Rikken (penalty) en Max Roelofs.

SC Bemmel en MASV hebben zondag in Bemmel in een krankzinnige pot voetbal de punten gedeeld. Nadat de rookwolken waren opgetrokken stond het 4-4. Voor beide ploegen was dat geen denderend resultaat. MASV heeft nu een wonder nodig om de tweede periode van de eerste klasse E te winnen en Bemmel liep averij op in de strijd om de tweede plaats.