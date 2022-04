Stoppen met voetbal? Nee, dan zou Ricky Houterman het nog te veel missen

Unicum in Lent, HAVO wint eens níet van DVOL: ‘Normaal halen we hier de puntjes makkelijk op’

LENT - DVOL slaagde er donderdagavond op eigen veld zowaar in om een punt te pakken in de Betuwse derby met HAVO. Het inhaalduel in 3C eindigde in Lent zoals het begon: 0-0. DVOL slaagt er al jaren niet meer in om te winnen van de geel-zwarte brigade uit Haalderen.

7 april