SV Angeren draagt na 60 jaar hoofdveld ten grave met zege en ook debutant Jonge Kracht start met winst

Eerste klasse D:

SC Bemmel-Berghem Sport 5-0 (1-0). Goals Jordi Lammertink (3), Teun Peters en Kes Wolswijk. SC Bemmel is de eerste koploper in de eerste klasse. De ploeg van trainer Rob Bouman had dankzij de van DVV overgekomen Jordi Lammertink gisteren op eigen veld geen moeite met de nieuwkomer in de klasse Berghem Sport. Lees hier verder.

Tweede klasse H:

Union-Spero 4-1, doelpunt Spero: Gert Proper.

Spero startte de competitie met een nederlaag in Nijmegen. Een fikse tegenvaller voor coach Hanky Leatemia, die niet tevreden was over de wedstrijdinstelling van zijn ploeg. ,,Het is op zich niet raar dat we verliezen van Union, maar ik had het gevoel dat ze zich op voorhand al bij ene nederlaag hadden neergelegd. En dat is niet de instelling die ik graag in het veld zie.”