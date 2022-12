Sven Gerritsen stormt met vier goals de top-10 binnen

RKHVV vertoont tekenen van herstel na trainers­wis­sel en schminkt MASV met eigen wapens af

Veel viel er dit seizoen nog niet te feesten op sportpark De Blauwenburcht in Huissen voor RKHVV, maar gistermiddag was het wel raak. Beleving en strijdlust waren de ingrediënten voor een meer dan verdiende zege op het tamme Arnhemse MASV (3-1). Michael van Swaaij was met twee treffers middelpunt van het Huissense feestje.

28 november