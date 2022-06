Tijdrijders zien af op heetste avond van het jaar in De Hel van Hondermorgen: ‘Bijna niet te doen’

De latere winnaar Duco van Dalen (33) uit Elst klaagde direct nadat hij over de streep in Doornenburg kwam over een extreem droge mond. ,,Ik had er spijt van dat ik mijn bidon had achter gelaten. Die heb je normaal ook niet nodig wanneer je 22 minuten op de fiets zit, maar vandaag was het bijna niet te doen zonder extra vocht.”