‘Tito’ heeft na twaalf jaar geen heimwee meer, maar wil wel met Cuba naar de Olympische Spelen

Betuws sportweek­end: Hockeyers Bemmel blijven puntloos, vrouwen foutloos; Yoast United schiet zich warm tegen Leverkusen

In dit overzicht de hoogtepunten van het afgelopen sportweekend in de Betuwe. De basketballers van Yoast Unites wonnen, volop hockey bij Bemmel en Overbetuwe en de tafeltennisers van Hutaf kwamen in actie in de eerste divisie.

25 september