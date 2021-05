Topclub Donar haalt succesvolle basketbalcoach Otten weg bij Yoast United

Nijmegenaar Otten, die als speler twee jaar voor Donar actief was, spreekt niet tegen dat hij met de Groningers in gesprek is, maar volgens hem is het nog niet helemaal rond: ,,We zijn er nog niet.”

Donar wil nog niet reageren op het nieuws, maar heeft een persconferentie voor dinsdagmiddag belegd. De verwachting is dat Otten dan wordt gepresenteerd.

Yoast United, dat debuteerde met een plaats in de play-offs en de bekerfinale haalde, is allerminst gelukkig met Ottens vertrek. Bestuurslid Anouk Biesters: ,,We wilden na dit opwindende seizoen graag met hem door. En we hebben hem natuurlijk niet voor niets aangesteld als hoofdcoach en hadden hem het liefst voor langere tijd aan ons gebonden.”

,,Hij is ook van groot belang geweest bij het neerzetten van het team en de overkoepelende organisatie Basketball Community Gelderland. Die organisatie staat intussen, dus we zullen het zonder hem ook wel redden. We zullen wel op zoek moeten naar een nieuwe hoofdcoach.”

Er hangt nog meer dreiging boven het jonge team dat in Bemmel zijn wedstrijden speelt. In en rond Groningen gaat het hardnekkige gerucht dat Otten zijn uitblinkende spelverdeler Austin Luke mee wil nemen. Geen onlogische gedachte, want Otten en Luke hadden een speciale band en Donar heeft een vele malen hogere begroting dan Yoast United.