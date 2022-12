Toppers voor SC Bemmel en De Bataven, wedstrijd van SC Valburg afgelast

Voetbalprogramma BetuweBEMMEL/GENDT - In de laatste ronde in het amateurvoetbal voordat voor de meeste clubs de winterstop aanbreekt, staan voor Sportclub Bemmel en De Bataven zondag nog topwedstrijden op het programma in de eerste klasse D.

Volledig scherm Emile Lieuwen namens De Bataven in duel met Wesley Martens van MASV tijdens de wedstrijd tussen beide ploegen in maart van dit jaar. MASV won met 3-0. © Ben Gal

De velden, veelal met kunstgras, blijken goed bestand tegen de vorst. Van de Betuwse clubs is (tot duver) alleen de wedstrijd van SC Valburg, bij Quick 1888 in de vierde klasse A, zaterdag afgelast.

SC Bemmel verdedigt de koppositie in en tegen Winterswijk, een van de concurrenten van de twee Betuwse clubs. De Bataven gaat in Arnhem op bezoek bij MASV, dat bij winst ook weer volop meedoet in de titelstrijd.

Een klasse lager, in 2H, heeft Spero groot belang bij een overwinning tegen hekkensluiter NEC. De club uit Elst won pas één keer dit seizoen en zit in een benarde positie.

In de derde klasse C hoopt het onderaanstaande HAVO ten koste van opponent DVOL op een ommekeer. De vertrekkende trainer Fred Razing heeft er nog volop vertrouwen in.

Zaterdag

Op zaterdag springt de burentwist tussen Excelsior Zetten en SVHA uit Herveld in de vierde klasse B in het oog. Gezien de ranglijst een simpel karwei voor de Zettenaren, maar in derby's komen soms onvermoede krachten los.

Programma zaterdag 10 en zondag 11 december

ZATERDAGVOETBAL

Oost

Derde klasse A: Veenendaal-VVA Achterberg, ESA-ONA’53 (14.30 uur), Advendo’57-SV De Braak, Renswoude-Blauw Geel’55, SKV-Juliana’31, WAVV-JVC Cuijk.

Vierde klasse A: BVC’12-Oranje Blauw, Quick 1888-SC Valburg afgelast, Alverna-Kolping-Dynamo, AWC-Elistha (15.00 uur), Beuningse Boys-De Treffers, Leones-Woezik.

Vierde klasse B: Arnhemse Boys-ASV Zuid Arnhem (14.30 uur), DFS-De Paasberg (14.30 uur), Excelsior Zetten-SVHA (15.00 uur), FC Lienden-Kesteren, Uchta-SDOO (14.30 uur). Dodewaard vrij.

VROUWENVOETBAL

Topklasse: Saestum-DSS, Eldenia-FC Rijnvogels (za 13.00 uur), Wartburgia-DSE, Ter Leede-Be Quick’28, ACV-DTS’35 Ede, FC Eindhoven-Oranje Nassau.

Tweede klasse H: VDZ 2-OSC (zo 11.00 uur), Varsseveld-FC Bergh, SC Westervoort-RKHVV (zo 12.00 uur), VIOS Beltrum-De Tukkers 2 afgelast.

ZONDAGVOETBAL

Oost

Eerste klasse D: Berghem Sport-SV TOP, RKHVV-SDO (14.00 uur), WSV-Leones, Voorwaarts Twello-Woezik, MASV-De Bataven (14.00 uur), Winterswijk-SC Bemmel (14.00 uur). Columbia vrij.

Tweede klasse H: Theole-SDOUC, Varsseveld-DCS, Beuningse Boys-Union, Grol-VVG’25, OBW-DVC’26, Spero-NEC (14.00 uur). DIO’30 vrij.

Derde klasse B: VVO-DVV, Gendringen-FC Bergh, Doetinchem-SC Westervoort, Eldenia-SML (14.30 uur), VDZ-Concordia-Wehl, HC’03-VIOD afgelast, FC Dinxperlo-Pax.

Derde klasse C: RKSV Driel-Quick 1888 (14.00 uur), Rood Wit-SCE, Angeren-Trekvogels (14.30 uur, in Nijmegen), Blauw Wit-DSZ, Brakkenstein-GVA (14.30 uur), FC Jeugd-Jonge Kracht (14.30 uur), HAVO-DVOL (14.00 uur).

Vierde klasse E: SC Millingen-Ewijk, DIOSA-Roda’28, Heumen-Krayenhoff, OSC-UHC (14.15 uur), Overasseltse Boys-NSVV FC Kunde, SVO/VVLK-Germania.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.