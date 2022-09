Triatleet Mitch (18) uit Doornenburg is nu al topper op halve afstand: ‘Eerste was Dubai, niet normaal warm’

Zwemmen in Bemmel, fietsen in Gendt en later op de dag gaat Mitch Wismans nog even de polder in voor een ‘loopje’ (12 kilometer) vanaf de dijk bij zijn woonplaats Doornenburg. De 18-jarige atleet raust deze dagen door de Betuwe ter voorbereiding op de Challenge Almere-Amsterdam, de meest prestigieuze triatlon van Nederland.