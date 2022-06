Triatlon van Gendt is terug na twee jaar stilstand: even wennen weer

Medeorganisator René Derksen is blij dat de Gendtse triatlon met 200 deelnemers weer helemaal terug is. ,,Het waren lastige jaren. We stonden voortdurend in de startblokken, maar het werd tot twee keer toe afgeblazen", zegt hij. ,,Gelukkig hebben we weinig vaste onkosten dus raakte het ons financieel niet erg hard. Aan de andere kant hadden we natuurlijk ook geen inkomsten, maar we hebben ons er doorheen geslagen.”