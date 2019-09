Triatlontalent Niels van Lanen (16) is op jacht naar de wereldtitel in 2028

Michael Schilde­ring sluit weer aan bij winnend Dolphins

23 september GRONINGEN – De basketballers van Dreamfields Dolphins hebben in Groningen gemakkelijk gewonnen van Groene Uilen. Het werd 64-80. Na het eerste kwart was de marge al 16 (6-22) en halverwege 19 (22-41). De tweede helft was vooral verdedigend een stuk slordiger van Bemmelse kant.