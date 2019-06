Vandalisme bij triatlon Gendt; lijnen doorgesneden en vuilnis in zwemwater gedumpt, maar Diederik Scheltinga wint ‘gewoon’

Handbal­sters Angeren ‘pakken’ derde kans en promoveren alsnog

23 juni ANGEREN Het vrouwenteam van HV Angeren is alsnog gepromoveerd naar de eerste klasse. Een gevalletje van drie maal is scheepsrecht. In de reguliere competitie van de tweede klasse B eindigden de door Fred Wieland geleide handbalsters als tweede, achter kampioen en aartsrivaal HV Huissen. Wieland vertrok naar het eerste vrouwenteam van DFS in Arnhem.