Volleybaltalent (18) treurt niet om verloren topper met Gemini: 'Wij hoeven nog niet te promoveren’

Basketbal­ster Asa Kantebeen ziet na avontuur in Baskenland mooie dingen gebeuren bij Batouwe

De basketbalsters van Lekdetec.nl/Batouwe wonnen zaterdagavond in een ware thriller van topploeg Grasshoppers. De Bemmelsen versloegen de bezoekers uit Katwijk in De Kooi met 67-62 (35-29). De ploeg van coach Jeroen van Vugt handhaaft daardoor in de eerste ronde van de Women’s Basketball League de ongeslagen thuisstatus.

6 november