Yoast United krijgt tweede afstraffing binnen paar dagen

BEMMEL/DEN BOSCH - De basketballers van Yoast United zijn voor de tweede keer in een paar dagen tegen een zware nederlaag aangelopen. Woensdagavond was Heroes Den Bosch in eigen huis veel te sterk: 91-71. De wedstrijd bij Donar in Groningen op 28 januari is nu cruciaal.