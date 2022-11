Yoast United op koers naar ‘gouden groep’

Yoast United valt compleet stil en lijdt eerste nederlaag

BEMMEL - De basketballers van Yoast United hebben vrijdagavond na drie overwinningen hun eerste nederlaag geleden in de BNXT League. Leiden, samen met Den Bosch toonaangevend in het Nederlandse basketbal, was in de Kooi in Bemmel met 68-79 te sterk.

