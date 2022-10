Yoast United valt compleet stil en lijdt eerste nederlaag

Hat­trick-held Jordi Lammertink nu al fenomeen in Bemmel: ‘In die goal zat alles wat ik aan kwalitei­ten heb’

SC Bemmel is de eerste koploper in de eerste klasse. De ploeg van trainer Rob Bouman had dankzij de van DVV overgekomen Jordi Lammertink zondag op eigen veld geen moeite met de nieuwkomer in de klasse Berghem Sport.

25 september