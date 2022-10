‘Youngest starter’ Mitch Wismans uit Doornenburg beste jonge Nederlander op WK in Utah

,,Alles is kapot: mijn rug, mijn bovenbenen, ik kan bijna niet meer lopen. Het was verschrikkelijk zwaar, maar wat wás het geweldig mooi”, reageerde de Doornenburger, die met zijn 18 jaar de jongste van alle duizenden deelnemers was.

Na 1,9 kilometer zwemmen, 90 kilometer fietsen en 21,1 kilometer hardlopen kwam hij zaterdag in de categorie tot 24 jaar als 47ste van 128 atleten (en beste Nederlander) over de finish.

Tranen kwamen

,,Níet normaal wat er allemaal bij me loskwam na de laatste bocht op de rode loper bij de finish. ‘He’s coming, he’s coming: the youngest at the startline’, werd er omgeroepen. Amerikanen zijn de beste supporters. Na de finish viel ik direct op de grond. Mijn benen trilden en de tranen kwamen.”

,,Na het zwemmen ging ik als nummer 75 de fiets op en haalde toen meteen veel anderen in. Een grandioos parcours. In de laatste vier kilometer lopen was het echt op. Maar als ik de pijn nu zo voel, heb ik het uiterste eruit gehaald.”

Volledig scherm Mitch Wismans poseert met wereldkampioen Kristian Blummenfelt uit Noorwegen. © Ramón Wismans