Youri Derksen voor even gevierde jongen bij RKHVV: ‘Leuk zo lang het duurt’

Geen winnaar in vaak ‘lelijke’ en bikkelhar­de derby tussen RKHVV en SC Bemmel

De derby van zaterdagavond in Huissen tussen RKHVV en SC Bemmel was van twee kanten bikkelhard, soms te hard. Beide teams bleken nauwelijks opgewassen tegen zoveel felheid. De 1-1 was dan ook in orde.

10 april