Bij tafeltennisclub TTV Ede is een hoge barrekening geen uitzondering: ‘Vaak is het tot laat gezellig’

Het is een paar minuten voor het begin van de wedstrijd en TTV Ede-speler Yorick Schurink is druk in de weer met zijn mobiele telefoon. ,,Die ga ik even goed positioneren voor de livestream. Leuk voor de thuisblijvers”, legt hij uit. Even later blijkt dat de meeste supporters wel zijn afgereisd naar het zaaltje aan de Langekampweg in Ede. ,,Er kijken nu vier mensen”, meldt Schurink.

De TTV Ede-selectie herbergt de nummers 66, 85, 97 en 154 van de Nederlandse ranglijst, maar van enige luxe is weinig sprake. De tafels worden zelf klaargezet, na afloop opgeruimd en de livestream dus zelf verzorgd. Het is de charme van een relatief kleine sport in Nederland. Verre uitwedstrijden zijn meer regel dan uitzondering.

Quote Zo heb ik mijn familie zo ver gekregen om ons familie­week­end in Zeeland te plannen toen we in Middelburg moesten spelen Maarten Loeve

,,Omdat onze sport zo klein is, kunnen we op ons niveau niet echt regionaal worden ingedeeld en is twee uur rijden voor een uitwedstrijd niet bijzonder. Maar juist de gezelligheid in het team maakt het waard om op dit niveau te blijven spelen. Daarnaast kom je nog eens ergens. Zo heb ik mijn familie zo ver gekregen om ons familieweekend in Zeeland te plannen toen we in Middelburg moesten spelen. We maken er altijd wel iets van”, legt Maarten Loeve (85ste van Nederland) uit.