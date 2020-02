De sterkste touwtrekkers van de wereld komen uit Renswoude

Van de Zandschulp zit Haase echt op de hielen

23 februari KOBLENZ, DUITSLAND - Sinds jaar en dag is Robin Haase de nummer één van Nederland. Maar zijn plek als beste Nederlander op de wereldranglijst staat nadrukkelijk op de tocht. Veenendaler Botic van de Zandschulp is de Hagenaar nu op tien plaatsen genaderd. Dat dankte de Veenendaler aan een sterk optreden in Koblenz, waar hij reikte tot de eindstrijd. Daarin toonde de 19-jarige Tsjech Tomas Machac zich net iets taaier: 3-6, 6-4, 3-6.