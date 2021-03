DVO schrijft historie met plaatsing voor play-offs van Korfbal League

BENNEKOM - Het is feest in Bennekom. De korfballers van DVO bereikten zaterdag met een overtuigende zege op DOS'46 (23-16) voor het eerst de play-offs van de Korfbal League.

Kanttekening is wel dat in het huidige ‘coronaseizoen’ acht teams in plaats van de gebruikelijke vier zich plaatsen voor de eindfase.

Danielle Boadi keerde terug in de basis bij DVO. Voor Roos Scherrenburg was vanwege gekneusde ribben een rustperiode ingelast. De Bennekomse formatie begon voortvarend aan het duel met DOS’46. Na een kwartier stond de ploeg al met 11-2 voor.

,,We speelden heel sterk", constateerde trainer Richard van Vloten. ,,Na de openingsfase ging het aanvallend moeizamer. We selecteerden onze kansen slechter. In de tweede helft haalden we niet hetzelfde niveau als voor rust, maar we lieten DOS ook niet dichterbij komen.”

Door de overwinning staat DVO nu derde, een belangrijke plek met het oog op de play-offs. Maar de Bennekommers ontlopen topfavoriet PKC nog niet definitief. ,,We moeten volgende week in de laatste speelronde tegen Fortuna (al zeker van de eerste plaats, red.) een punt pakken. Anders kan DOS weer over ons heen. We gaan het veld in met de intentie te winnen. Focussen op een gelijkspel heeft geen zin. Als we de eerste helft van nu een hele wedstrijd doortrekken, maken we zeker een kans.”

Doelpunten DVO: Caitlin Keller 6, Gertjan Meerkerk 6, Chris van Haren 3, Koen van Roekel 3, Danielle Boadi 2, Lois Bakker, Renée van Ginkel en Robbe de Wit.