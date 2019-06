Jan-Willem van Schip zet iedereen te kijk in Baloise Belgium Tour

Van Schip zat in België mee in de kopgroep. Terwijl zijn medevluchters op zo’n zeven kilometer van de streep werden gegrepen door het aanstormende peloton, bleef Van Schip in zijn eentje vooruit. Met nog twee kilometer voor de boeg was zijn voorsprong dertig seconden. De wielrenner van Roompot-Charles hield op de streep uiteindelijk vijf tellen over op het peloton en kon zijn handen in de lucht steken. De Belg Tim Merlier werd tweede, Fabio Jakobsen sprintte naar de derde plek. Van Schip gaat morgen – als de etappe van Konkke-Heist naar Zottegem gaat – in de leiderstrui van start.