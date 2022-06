Linda Helbling verkoopt eredivisionist PEC Zwolle ‘nee’ en blijft DTS Ede trouw

DVO schrijft historie: debuut in veldfinale

DELFT - Tegen veler verwachtingen in staan de korfballers van DVO in de veldfinale. De ploeg van Richard van Vloten won in de halve finale met 14-23 van zaalkampioen Fortuna. De Bennekommers staan daardoor voor het eerst in de clubgeschiedenis in de veldfinale.

4 juni