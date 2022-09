Messen geslepen voor kraker tussen Harskamp en Fortissimo: ‘Een zak geld? Dat soort uitspraken motiveert ons alleen maar’

Tweeling­broers Beukhof zijn herenigd bij Bennekom: ‘Ambitieus en ijdel, zo zijn we wel te typeren’

De hereniging is een feit. De tweelingbroers Joël en Fabian Beukhof (22) spelen dit seizoen weer samen. Bij eersteklasser Bennekom zetten ze in op het allerhoogste. ,,Ambitieus en ijdel, zo zijn we wel te typeren.”

27 augustus