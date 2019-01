NK in achtertuin: ‘Een extra motivatie’

Van Vleuten is momenteel op trainingskamp op Gran Canaria. Daar kreeg ze het nieuws over de toewijzing van het NK 2019 binnen. ,,Ik wist helemaal van niets. Was er eerlijk gezegd ook nog niet mee bezig en dat moet ik denk ik ook maar niet gaan doen”, zegt ze. Liever focust ze zicht op waar ze goed in is. ,,Ik ken de regio natuurlijk goed, maar ga me niet bemoeien met het parcours. Ik focus me op waar ik goed in ben en de organisatie moet zich maar focussen op waar zij goed in zijn: het parcours uittekenen.”