‘Nuchter’ SDS‘55 blijft Koning van de ‘harde werkersderby’ tegen Harskamp

Bestuurs­cri­sis bij DOVO: leden van financiële stichting ‘zijn er klaar mee’ en stappen op

VEENENDAAL - Sportief gezien is 2022 goed begonnen voor DOVO met de zege op Barendrecht (2-0), maar achter de schermen rommelt het behoorlijk bij de Veenendaalse derdedivisionist. In navolging van Wilco Vink zijn Lenno van Kleef en William Honders per direct opgestapt als bestuursleden van de Financiële Stichting DOVO (FSD).

8 februari