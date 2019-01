Pechvogel Van den Brink met truck over de kop in Le Dakar, maar door als coach

Ook zoon Mitchell van den Brink zat in de truck, die over de kop sloeg. ,,Met hem gaat het wel goed”, reageerde vader Van den Brink. ,,Ondanks zijn leeftijd (16) is hij al wel wat gewend. Natuurlijk is het eerste waar we naar keken hoe het fysiek gesteld was. Maar niemand mankeerde iets. Dat is het belangrijkste natuurlijk. We hebben samen in Rusland al eens een nacht in de buitenlucht doorgebracht. Over hem heb ik me, wat verwerking betreft, geen zorgen gemaakt.”



De rijder Van den Brink is uit koers, maar zijn rol in Peru is nog niet uitgespeeld. ,,Zijn naam is al genoemd. Maar Janus van Kasteren, onze tweede rijder, doet het hartstikke goed. Zit tegen de top tien aan. Reed in de derde etappe naar een zesde plaats. Dat is hartstikke knap. Ik heb de rol van rijder nu ingeruild voor teamcoach. Ik kan hier nu niet weg natuurlijk. Ik ben hier nu om Janus te ondersteunen en te voorzien van advies.’’



,,Voor ons als rijders is het balen. Want we konden er niets aan doen. Maar we blijven hier nog wel even.” Op de vraag of Van den Brink volgend jaar weer aan de start verschijnt, is hij duidelijk. ,,Uiteraard.’’