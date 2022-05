Polar Bears-talenten gedijen op de Waterpolo Academie

Acht jonge Berinnen en vier jeugdige Beren zijn doordeweeks te vinden op de Waterpolo Academie, die in 2018 van start ging. Daarmee heeft de Edese zwemclub een groot aandeel in het totaal aantal sporters op de academie in Eindhoven.

Marnick Snel (17) is één van de vier waterpoloërs uit Ede. Hij begon zijn carrière bij DWK (De Waterkip) uit Barneveld. „Ik woonde toen in Barneveld en heb tot mijn twaalfde bij DWK gespeeld. Maar bij centrale trainingen merkte ik dat ik tekortkwam ten opzichte van spelers van Polar Bears. Zij kregen betere clubtrainingen en speelden in hogere competities. Dus had ik al snel door dat ik naar Polar Bears moest om me echt te ontwikkelen”, vertelt Snel, die intussen alweer jaren in Ede woont.