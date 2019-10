Polar Bears weigert te spelen tegen BZC na vijfvoudige kaakbreuk

EDE - Polar Bears komt zaterdag niet in actie tegen BZC. De Edese waterpoloclub weigert te spelen omdat vorige maand een speler van BZC in een oefenduel bij nieuwkomer Simon van der Jeugt de kaak op vijf plaatsen brak.

Voor de talentvolle Belg (22) sloeg het noodlot op 26 september toe. In een oefenduel met BZC uit Borculo werd in een duel zijn hoofd onder water getrokken, waarna zijn tegenstander hem een kniestoot toediende.

Na een bezoek aan het ziekenhuis leek er in eerste instantie weinig aan de hand, maar een latere diagnose wees uit dat zijn kaak op vijf plaatsen was gebroken.

Rob van de Blaak, de technische topsportcoördinator van Polar Bears, vertelt dat hij sindsdien druk met de zaak in de weer is.

,,Allereerst met Simon. We hebben hem zo goed mogelijk opgevangen, hij was nog niet geacclimatiseerd. Nu is hij bij zijn ouders in België, vast voedsel krijgt hij bijna nog niet naar binnen. Hij is zes kilo afgevallen.”

Van de Blaak nam contact op met BZC, met het verzoek om maatregelen tegen de betreffende speler te nemen en hem in het competitieduel dat vandaag op het programma stond niet te laten meespelen.

Tuchtzaak

,,BZC ging niet op ons verzoek in en stelde dat er geen opzet in het spel was. Onbegrijpelijk, voor iedereen was duidelijk dat dat het geval was. De speler werd door de arbiter uit het water gestuurd. Ik zocht meerdere keren contact met BZC, maar ze bleven bij hun standpunt. De zaak ligt nu bij de KNZB. Donderdag speelt een tuchtzaak.”