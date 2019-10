Simon van der Jeugt na kaakbreuk: ‘Zoiets gebeurt niet per ongeluk’

EDE/EREBODEGEM - De vijfvoudige kaakbreuk, die de Belgische international Simon van der Jeugt (22) in dienst van Polar Bears tijdens een oefenpotje tegen BZC opliep, is inzet in een geschil tussen beide clubs uit de Nederlandse eredivisie. Polar Bears weigerde zaterdag af te reizen naar Borculo voor het competitieduel tegen BZC. Donderdag dient er een tuchtzaak.

Van der Jeugt verkaste afgelopen zomer van RSC Mechelen naar Polar Bears, met de intentie om zich in Ede verder te ontwikkelen. „Dat zal nog wel een tijdje duren, want ik ben voor langere tijd uitgeschakeld. Op 26 september, in een oefenwedstrijd tegen BZC, kreeg ik van een tegenstander een kniestoot, nadat hij mijn hoofd onder water had geduwd.”

,,Ik stapte met een bloedend hoofd uit het water en naar later bleek, was mijn kaak op vijf plaatsen gebroken. Of er opzet in het spel was? Natuurlijk, overduidelijk. Zoiets gebeurt niet per ongeluk”, meldt Van der Jeugt vanuit Erebodegem, zijn ouderlijke woonplaats in België.

Coach Klaas Zwaan van BZC is het daar volstrekt mee oneens. „Onze speler (Philip Klajevic, EH) verzekerde ons onmiddellijk dat er geen enkele opzet in het spel was. Dat geloven wij en daarom hebben we ook geen maatregelen tegen hem getroffen, zoals Polar Bears wilde. Ook hebben we het verzoek van Polar Bears niet ingewilligd om hem in het duel tegen Polar Bears niet op te stellen.”

Bos bloemen

,,Verder zagen we ook geen noodzaak om mee te werken aan het verzetten van de wedstrijd tot na de tuchtzaak. We hebben de speler van Polar Bears netjes een bos bloemen gestuurd en hem beterschap gewenst. Onze speler heeft met hem gebeld en nogmaals benadrukt dat het een ongelukje was.”

Van der Jeugt moet lachen als hij het verhaal van de coach van BZC verneemt. „Die meneer moet begrijpen dat ik niet zomaar mijn kaak op vijf plaatsen heb gebroken. Ik loop al langer mee en heb zoiets nog nooit meegemaakt. Niemand in mijn omgeving trouwens. Vast voedsel kan ik nog niet tot mij nemen. Gelukkig kan ik al weer een beetje puree eten, maar ik ben intussen wel al zes kilo kwijt. Dat bloemetje kreeg ik pas vorige week, het telefoontje ook.”

Tof

Van der Jeugt voelt zich erg gesteund door Polar Bears. „Heel tof hoe ze achter mij staan. Ik wilde het niet, maar door de weigering om tegen BZC te spelen, raakt Polar Bears drie winstpunten kwijt. Het is een statement, dat mij raakt.”