‘Sprinterskoers’ Veenendaal-Veenendaal wordt dit jaar een kuitenbijter voor Groenewegen & Co

,,Die klimmetjes gaan er wel inhakken”, fantaseert bestuursvoorzitter André Homma van Veenendaal-Veenendaal vast over het koersverloop. Over vier weken is het zover; dan wordt de streep op de Kerkewijk - waar traditiegetrouw de finish is - weer getrokken voor de 35ste editie van de Veenendaalse wielerwedstrijd.

Strepen werden er de afgelopen twee jaar ook gezet, maar dan door de hele koers. Die twee ‘coronajaren’ heeft het bestuur van de wielerwedstrijd geen windeieren gelegd, vindt Homma. ,,Natuurlijk was het balen dat we de wedstrijd twee keer niet door konden laten gaan, maar daardoor hebben we wel de tijd gehad om een fantastisch evenement neer te zetten voor dit jaar. We zijn er met z’n allen helemaal klaar voor.”

Waar het peloton voorgaande edities nog wel eens richting Arnhem ging, blijft het nu binnen een straal van zo’n vijftien kilometer vanuit Veenendaal. ,,We willen graag in de buurt blijven. Dat is voor zowel het publiek als de sponsoren prettig”, legt Homma uit. ,,En we hebben in de regio genoeg mooie stukken om over te fietsen. Van oudsher is Veenendaal-Veenendaal een sprinterskoers, maar er zijn hier ook mooie heuvels te vinden. Na twee keer de Amerongse Berg, vier keer de Grebbeberg, het Paardenveld, de dijken en bijna tweehonderd kilometer, gaan de kuiten wel pijn doen. Uiteindelijk is het nog best een selectief parcours. Of Dylan Groenewegen voor zijn vierde zege kan gaan hier? Hij doet in elk geval mee, dus wie weet...”