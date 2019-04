Triatleet Jorik van Egdom komt net tekort voor nominatie Olympische spelen

Marjolein Delno verrast zichzelf op vrije slag

16 april VEENENDAAL - Zwemster Marjolein Delno verkeert in bloedvorm. De voormalige Veenendaalse, die nog steeds voor VZC uitkomt, zwom zich op de Swim Cup in Eindhoven in de Nederlandse estafetteploeg op de 100 meter vrij.