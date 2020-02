Van der Horst bekroont debuut met dubbelslag

,,Twee winstpartijen, een leukere start kan ik me niet voorstellen”, reageerde Ruud van der Horst na zijn officiële debuut als coach van Polar Bears. De international, die vorige week als coach werd aangesteld als opvolger van Mike van Beek en voorlopig afscheid van Oranje heeft genomen vanwege een blessure, toonde zich tevreden over de verrichtingen van zijn ploeg, waarvan hij jarenlang aanvoerder was.

,,SVH was één van de concurrenten voor een goede uitgangspositie in de play-offs. Wij staan nu zesde, gelijk met AZC, vier punten voor op SVH en drie op ZVL en BZC. We gaan ons best doen om vijfde te worden. De vierde plek is te ver weg, Het Ravijn heeft een voorsprong van tien punten”, vatte Van der Horst zijn plannen met Polar Bears samen.