Veenendaal-Veenendaal Classic uitgesteld

DTS Ede slaat slag; twaalf spelers blijven club trouw

30 januari EDE - Heel even leek een complete leegloop in de maak bij DTS Ede. Maar de eersteklasser is er - na het vertrek van Jamal Ouassif, Michel Hol, Sil Buikema en Anouar Tmim - in geslaagd een groot deel van de selectie ook voor komend seizoen vast te leggen.