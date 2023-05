VZC kiest voor Erik de Jong

Erik de Jong is komend seizoen trainer van de waterpoloërs van eerstedivisionist VZC in Veenendaal. De Jong was de voorbije jaren trainer/coach van tweededivisionist ENC in Arnhem. Daarnaast is hij nog op verschillende vlakken betrokken bij eredivisionist Polar Bears in Ede, de club waar hij lange tijd als keeper van het eerste team onder de lat lag. Ook is de oud-doelman keeperstrainer bij het Regionaal Opleidingscentrum (RTC) in Ede.