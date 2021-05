Wageninger Giovanni van Zwam (17) dendert door bij Vitesse: eerste profcontract ligt klaar

Giovanni van Zwam (17) maakt zijn droom waar bij profclub Vitesse. De Wageninger traint mee bij de eredivisionist. In Arnhem tekent hij dinsdag een contract van drie jaar.

Met zijn ouders nam Giovanni van Zwam afgelopen zomer alle mogelijke scenario’s door. Zoonlief was bij profclub Vitesse net doorgeschoven naar het jeugdteam Onder 18 jaar. ,,Je moet altijd reëel zijn’’, zegt vader Angelo. ,,Hij was pas zestien jaar. Ik vreesde dat hij op de bank zou belanden.’’

Zaakwaarnemers aan de lijn

Bijna een jaar later schijnt de zon voor de familie Van Zwam. Trainer Theo Janssen was overtuigd van de kwaliteiten van de Wageninger, gaf hem een basisplaats en de aanvoerdersband van het hoogste jeugdelftal. In de winter volgde zelfs een promotie naar het beloftenteam van de Arnhemse club.

,,Opeens hingen er zaakwaarnemers aan de lijn en kwam Vitesse met een contractaanbieding’’, vertelt Giovanni, die nu wordt begeleid door Brian Tevreden. Echt tijd om stil te staan bij zijn opmars heeft de tiener nog niet gehad. ,,Alles lijkt nu tegelijk op me af te komen. De aandacht en het grote podium. Dat is even wennen.’’

Binnenkort kan de rechtspoot zich betaald voetballer noemen. En dat had vader Angelo al vroeg voorzien. ,,Gelijk bij de geboorte al’’, verklapt moeder Diana. ,,Mijn man keek hem in de ogen en riep: ‘Dat wordt er eentje!’ Er lag ook altijd een bal in zijn wieg.’’

Giovanni van Zwam voorafgaand aan het duel tussen Vitesse en PEC Zwolle in gesprek met Vitesse-trainer Thomas Letsch

Angelo, die zelf als bikkelharde verdediger naam maakte bij Bennekom en WAVV, nam de kleine Giovanni al vroeg mee het veld op. ,,Tweeënhalf jaar oud was hij. Liet ik hem lekker achter de bal aan rennen. Je kon gelijk zien: dat jochie heeft talent.’’

Op zevenjarige leeftijd pikte NEC de jongeling op. Twee jaar later volgde Vitesse. De vergelijking met zijn vader blijft zichtbaar. ,,Wij zijn allebei kopsterke centrale verdedigers’’, zegt Giovanni. ,,En hard als het moet.’’

,,Giovanni heeft wel pit in zijn spel’’, vervolgt Angelo. ,,Maar gelukkig is hij veel beter aan de bal. Als ik tegenwoordig nog had gevoetbald, was ik elke week geschorst.’’

Real Madrid als droom

In de woonkamer van de familie Van Zwam staat de televisie altijd op een voetbalkanaal. ,,Ik ben niet anders gewend’’, zegt moeder Diana. ,,Hier draait alles om voetbal. Giovanni had maar één doel: profvoetballer worden.’’

Quote Hier draait alles om voetbal. Giovanni had maar één doel: profvoet­bal­ler worden Moeder Diana

Toch viel de Wageninger twee jaar geleden nog bijna af bij Vitesse. Hij werd geplaagd door groeipijnen. Die onzekerheid is inmiddels verdwenen. Van Zwam trainde al enkele weken mee met het eerste elftal en speelde mee tijdens de oefenwedstrijden tegen FC Emmen en RKC. ,,Het niveau en tempo ligt bij het eerste hoger. Als je daar eenmaal van hebt geproefd, smaakt dat naar meer.’’

Binnenkort tekent de jongeling een contract voor drie seizoenen bij de Arnhemse club. Hij hoopt daarna in de voorbereiding op het nieuwe seizoen aan te sluiten bij de hoofdmacht van de eredivisionist. Zijn grootste droom? ,,Het buitenland. Real Madrid het liefst. Mijn idool is verdediger Sergio Ramos. Maar eerst debuteren bij Vitesse.’’

,,Ach, ieder mens mag dromen’’, zegt Angelo, die het liefst iedere wedstrijd en training van zijn zoon ziet. ,,Hij blijft met beide beentjes op de grond en werkt er keihard voor om prof te worden. Je hoeft hem nooit te motiveren. Ik vind het vooral mooi dat hij zo van het voetballen geniet.’’

En mocht een doorbraak in het betaald voetbal uitblijven, dan is er bij de familie Van Zwam ook geen man overboord. ,,Hij weet dat wij apetrots op hem zijn. Hopelijk maakt hij zijn dromen waar. Aan de Spaanse zon kan ik wel wennen.’’