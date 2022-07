Waterpoloër Kas te Riele (19) gaat voor het avontuur in Kroatië: ‘Ik heb gehoord dat er een mooie boulevard is’

In zijn keuze voor Primorje is hij niet over één nacht ijs gegaan, vertelt Te Riele. „Ik heb er met veel mensen over gesproken, me verdiept in de historie en vooral in de plannen van de club. Die plannen spraken me erg aan. Primorje wil bouwen aan de toekomst, weer terugkomen op het oude niveau en opnieuw Europees spelen. In 2015 werd de club nog tweede in de Champions League. Onder leiding van twee ervaren spelers wil de coach met jeugdige talenten bouwen aan een topteam.”