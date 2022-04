Welke voetbalclub heeft het oudste eerste elftal van de Vallei? En waar spelen de jonge honden?

Tussen alle Musketiers-telgen houdt Law (38) de boel in het gareel. ,,En dat is soms best lastig”, zegt hij. ,,Want al die gasten zijn van een heel andere generatie. Bovendien spelen ze vanaf de jeugd al heel lang samen. Ik heb een bepaald referentiekader van wat ik in het veld wil zien, maar dat is met jonge spelers een flinke uitdaging om daar aan te voldoen. Dan willen ze acties maken, mooie dingen doen, terwijl dat helemaal niet nodig is.”