Zo blijf jij als amateursporter fit in de zomer: ‘Het moet ontspanning blijven’

Misschien ken je het wel. De laatste wedstrijd van het seizoen zit erop en je valt gevoelsmatig in een zwart gat. Je traint nog een keer, speelt nog ergens een toernooi. Maar dan vallen de vaste sportmomenten weg. De stok achter de deur om te blijven bewegen, is er niet meer. De verleiding om in je luie (strand)stoel neer te ploffen, is groot. Of: je wilt graag sporten, maar hebt geen idee wat je het beste kan doen. Amateursporters die op hoger niveau actief zijn, krijgen vaak een programma met loop- en krachtwerk mee van hun club of trainer. Maar het gros van de recreanten moet zichzelf bedruipen. Wat kunnen zij doen om de zomer door te komen en straks zonder een enorme achterstand te beginnen? Wij vragen het de experts. Vijf basisprincipes, voor topamateurs tot sporters in de kelderklasse.

Rust

Het is helemaal niet erg om na afloop van het seizoen de benen omhoog te gooien en even helemaal niets te doen. Zeker als je op de toppen van je tenen hebt gelopen of een blessure hebt.



,,Veel sporters vinden het wel lekker even gas terug te nemen en het hoofd leeg te maken”, zegt bewegingswetenschapper Herman IJzerman. Hij is aangesloten bij Kenniscentrum Sport in Ede en adviseert Nederlandse bondscoaches op het gebied van trainingsleer, voeding en psychologie.



,,Maar absolute rust? Dat is voor veel recreatieve sporters geen must. Zij belasten zichzelf niet dusdanig dat ze daar weken van moeten herstellen.”



Het advies: ga na een korte rustperiode weer aan de gang. Maar luister naar je lichaam en loop jezelf vooral niet voorbij. Bouw de intensiteit op richting het nieuwe seizoen. Laat je spieren in de laatste twee à drie weken voor de eerste training alvast wennen aan de belasting die je kunt verwachten.