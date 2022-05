Handbalsters OBW promoveren zonder het spelen van promotieduels

ZEVENAAR De handbalsters van OBW zijn gepromoveerd naar de tweede divisie. De Zevenaarse ploeg is afgelopen seizoen als tweede geëindigd in de hoofdklasse C en zou volgende week zondag plaatsingswedstrijden spelen voor een eventuele promotieplaats.

,,Hoe het technisch allemaal in elkaar steekt weet ik ook niet” zei OBW-trainer Jan Lentjes. ,,Mogelijk dat een aantal teams zich teruggetrokken heeft of mogelijk zijn er wat verschuivingen in de tweede divisie geweest. Dat horen we later nog wel. Door deze onverwachte verrassing hebben we meteen de trainingen stopgezet en gaan we eerst van een welverdiende rust genieten. In juni komen we weer bij elkaar.”