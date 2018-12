Jermaine ‘The Machine Gun’ uit Westervoort wil stunten op WK darts

'Game, shot and the championship.' De stem van caller George Noble galmt door de huiskamer van Jermaine Wattimena.



De Westervoortse darter toont op zijn telefoon een fragment van de gewonnen WK-finale van Raymond van Barneveld in 1999 tegen Ronnie Baxter. Het is de periode dat Wattimena besmet raakt met het dartvirus. ,,Mijn stiefvader kocht in die tijd een dartbord en een paar simpele pijlen voor me. Ik gooide puur voor de lol, maar ontdekte al snel dat ik talent had.’’



Nu, een kleine twintig jaar later, doet Wattimena (30) zelf voor de vijfde keer mee aan het WK. The Machine Gun staat morgen in het Londense Alexandra Palace - ook wel bekend als Ally Pally - in de tweede ronde tegenover Michael Barnard. Als de Westervoorter zijn partij wint, volgt een ontmoeting met titelkandidaat Gary Anderson. Maar Wattimena weigert op de zaken vooruit te lopen. ,,Ik moet eerst van Barnard winnen, daar richt ik me op. Van onderschatting mag geen sprake zijn.’’