Koolhof strandt in halve finale op Wimbledon

Koolhof kon ondanks de uitschakeling terugkijken op een sterk toernooi. De Duivenaar reikte in het mannendubbel tot de kwartfinale, zijn beste grandslamprestatie ooit. Ook in het gemengd dubbelspel kwam hij nog nooit tot de laatste vier.

Koolhof en Peschke maakten het hun opponenten meer dan moeilijk op het heilige gras in Londen. In de eerste set behielden de koppels tot 5-5 hun eigen servicegames. In de elfde game werden de Nederlander en Tsjechische gebroken en was het verschil gemaakt (7-5).

Niet goed genoeg

,,Jammer, maar het was niet goed genoeg vandaag”, zei Koolhofs coach Marco Kroes. ,,Ze begonnen nog wel scherp, maar later was het niveau minder dan het eerder tijdens deze editie van Wimbledon was. Maar al met al is het natuurlijk een toptoernooi geweest voor Wesley, met ook de kwartfinale van de mannendubbel. En we zijn nog lang niet klaar.”