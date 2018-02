Schoolmeester Frank Futselaar kan gaan leven als topsporter

,,Het project is opgezet door Hans Frieling (van Sports Planet in Westervoort, red.). We waren al vanaf begin december bezig met sponsorwerving en nu is het definitief. Ik zal er niet rijk van worden, maar kan wel mijn droom najagen. Het grote doel is kwalificatie voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio.’’



Het benodigde geld wordt bij elkaar gebracht door negen bedrijven. Een laatste deel komt van de ‘Vrienden van Frank’, die bestaat uit familieleden en vrienden. ,,Ik voel me echt vereerd dat zoveel bedrijven en mensen mij willen steunen’’, zegt de atleet van Running Team Liemers. ,,Toen ik hoorde dat de kogel door de kerk was, gierde de adrenaline door mijn lijf. We zijn nog wel op zoek naar extra sponsoren, want nu zitten we op het minimum.’’